Joodse verhalen verteld in nieuwe editie Tellers, Tales en Tradition Zwolle

De Engelse verhalenverteller Shonaleigh Cumbers komt op zaterdag 8 en zondag 9 oktober naar Tellers, Tales and Tradition in Zwolle. Cumbers reist de hele wereld over om Joodse verhalen niet verloren te laten gaan.

De Engelse Cumber is een echte ‘Drut’syla’, oftewel een Joodse verhalenbewaarster. Een ‘Drut’syla’ diende de gemeenschap door het vertellen van verhalen. De traditie wortelt in Nederland. Cumber werd geboren in Nederland en kreeg via de lijn van haar grootmoeder als jong meisje twaalf cycli van in totaal ruim vierduizend verhalen mondeling overgeleverd.

De Verhalenboot

Cumber is een nog levende traditiebewaarster. Vele anderen werden vermoord in de Tweede Wereldoorlog. In een poging, deze verhalen voor de vergetelheid te behoeden, reist zij de hele wereld rond voor het vertellen en documenteren van deze verhalen.

De verhalen zijn te horen in goed verstaanbaar Engels tijdens de nieuwe editie van Tellers, Tales and Tradition in Productiehuis De Verhalenboot in Zwolle. Het reserveren van kaarten verloopt via deverhalenboot.nl.