Junte Uiterwijk (Sticks) laat zichzelf van een andere kant zien: ‘Hiermee gaat een nieuwe wereld voor me open’

De Pitstop Kevin (20) trok kiosk op de Veluwe uit slop: ‘Van motorclubs tot kinder­feest­jes, iedereen komt langs’

We reizen wat af in Nederland. De afstanden zijn misschien klein, maar stoppen doen we graag. Voor een snelle hap én een praatje. De Stentor bezoekt deze zomer bijzondere pitstops. Vandaag kiosk de Leemcule in Hattem. ,,We hopen op een strenge winter, want je kan hier perfect de zandkuil in sleeën.’’