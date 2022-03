Justitie rekent af met guillotine van Rouvener voor Rutte

KAMPS DOET RECHT Huis uitgezet, en dan ben je boos op de klagende buren, toch? ‘Nu moet je bang voor mij zijn’

Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over bedreigen van de buren.

25 maart