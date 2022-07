Justitie waarschuwt boeren: we krijgen beelden van snelwegcamera’s

Justitie in Oost-Nederland zegt in de strijd tegen blokkeerboeren vanaf nu toch te kunnen beschikken over beelden van camera’s van Rijkswaterstaat.

Dat brengt het Openbaar Ministerie zojuist naar buiten. De hele week werd gezegd door Rijkswaterstaat dat dit technisch niet zou kunnen en als het al wel zou kunnen Rijkswaterstaat de beelden niet ter beschikking zou stellen omdat de camera’s langs snelwegen daarvoor niet zijn bedoeld. Bovendien zou volgens de korpsleiding van de politie eerst een wetswijziging nodig zijn.

Justitie wil de verklaring niet verder toelichten. ,,Het is wat het is. We gaan er verder niet op in.’’ Op de vraag of het bericht is bedoeld om actievoerders af te schrikken, is de reactie: ,,Wij doen geen dingen om af te schrikken.’’

In de verklaring van het openbaar ministerie in Oost-Nederland staat dit: ‘Rijkswaterstaat heeft camera’s op ons hoofdwegennet voor monitoring van de doorstroming van het verkeer. Het Openbaar Ministerie heeft aan Rijkswaterstaat het verzoek gedaan om beelden te delen met politie en het OM. In samenwerking tussen politie en Rijkswaterstaat is het thans mogelijk gemaakt om beelden veilig te stellen.’

Opsporing

Volgens justitie zal dat gebeuren bij incidenten op specifieke locaties, waar zich (ernstige) strafbare feiten voordoen die de (verkeers)veiligheid op en rond de weg in gevaar brengen, zoals onlangs de acties en demonstraties op snelwegen. ‘Deze beelden kunnen (achteraf) gebruikt worden voor de vaststelling van strafbare feiten en de opsporing daarvan.’

Rijkswaterstaat is hooglijk verbaasd over de verklaring van justitie. ,,Geen idee waarop dit is gebaseerd. Zover ik weet kan en mag het niet. Ze kunnen hooguit rechtstreeks meekijken. Hoe ze beelden willen veiligstellen, weet ik niet’’, aldus een woordvoerder. ,,Dat ga ik uitzoeken.’’