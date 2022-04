KAART | Weekgemiddelden laten scherpe dalende lijn zien, maar toch weer meer besmettingen dan gisteren

CHECK JOUW GEMEENTEVandaag zijn er 14.081 mensen in Nederland positief getest op het coronavirus. Dat zijn er wat meer dan gisteren, maar na een weekeinde is dat een vertrouwd beeld. De weekcijfers dalen gigantisch, met bijna 42 procent.

In onze regio testen vandaag 1748 mensen positief. Dat zijn er minder dan het weekgemiddelde van 2273. In Noord- en Oost Gelderland daar het aantal mensen gisteren hard (naar 733) maar vandaag zijn er toch weer 846 mensen die een tijdje in quarantaine moeten.

In IJsselland gaat het vandaag om 561 mensen tegen 441 gisteren. En in Flevoland steeg het aantal besmettingen ook weer. Van 262 naar 341.

Het is weer Urk dat ook relatief het minst aantal besmettingen heeft, met 9,4 besmettingen per 100.000 inwoners. Dat betekent dat er 1 Urker weer even rekening moet houden met corona. In Heerde zijn er meer mensen die positief getest werden. Relatief de meeste besmettingen (111,8 per 100.000) resulteert in 14 positieve testen. Maar om het dan toch maar positief te blijven bekijken: gemiddeld werden er in 7 dagen tijd 25 Heerdenaren per dag met corona besmet. Dus het zijn er minder dan gemiddeld.

Ook in Raalte (108,1 per 100.000) en Oldebroek (109,4) waren relatief veel besmettingen. In Raalte gaat het om 62 mensen, in Oldebroek om 11. Waarbij het in de laatste gemeente nog steeds wel om een forse daling gaat, want het weekgemiddelde staat op 31 per dag.

Toch overlijden er nog mensen

Het gaat allemaal de goede kant op. Maar het virus is zeker nog niet weg. Deze week werden landelijk nog 1110 mensen opgenomen in het ziekenhuis en daar bovenop nog eens 81 mensen op de IC. 113 mensen met corona overleden in deze week.

Gemiddeld worden er 188 mensen per dag opgenomen door de gevolgen van corona. Vandaag zijn er 103 IC-bedden bezet en liggen er 1636 mensen in het een gewoon ziekenhuisbed. Dat zijn 52 mensen minder dan gisteren.

In de afgelopen week kregen 129.188 mensen na zo’n PCR-test te horen dat ze het virus hadden opgelopen. Dat is een daling van 42 procent ten opzichte van een week eerder, blijkt uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tussen maandag- en dinsdagochtend registreerde het RIVM 14.081 positieve uitslagen van coronatests, een halvering vergeleken met vorige week dinsdag.

Meer dan 100.000 mensen die zich lieten testen deden dat na een positieve zelftest. Van die groep bleek 93,5 procent inderdaad het virus bij zich te dragen. Gemiddeld was 61 procent van de afgenomen testen positief. Een week eerder was dat 65 procent.

Dat we helemaal van het virus afraken is wellicht wel een utopie. Een nieuwe versie van het coronavirus dat mogelijk ziekmakender en is dan het huidige omikronvirus: microbiologen in Nederland houden er rekening mee. Deze dinsdag en woensdag zijn ze in Arnhem bijeen om onder meer te praten over hoe ze de opkomst van nieuwe varianten in de gaten kunnen blijven houden.