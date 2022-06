Kaatsen in Zwolle: ‘Als het veld droog is, speel ik liever op sokken’

Opgeknapt stationsge­bouw Zwolle mist iets cruciaals, zegt boze Loes (67): ‘Het is een ramp’

Loes Burgmeijer (67) is met stomheid geslagen, nu blijkt dat er in het opgeknapte hoofdgebouw van station Zwolle geen openbaar toilet zit. De Zwolse heeft de feestelijke heropening van vorige week ‘met plaatsvervangende schaamte’ gadegeslagen. ,,Er zou zelfs een invalidetoilet komen, dat is toegezegd!’’

21 juni