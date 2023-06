Kanoliefhebbers opgelet: deze tocht over de Vecht en het Zwarte Water in Zwolle kun je ook doen

Honderden muzikanten zorgen in Hasselt voor trompetge­schal en tromgerof­fel

Tromgeroffel en trompetgeschal. Waar je zaterdag ook bent in Hasselt, je ontkomt er niet aan. Overal klinkt muziek. Enkele honderden muzikanten verzamelen zich in de Hanzestad voor het dweilorkestenfestival, de straatparade of het nationaal kampioenschap mars en show. En er is meer te doen op de dweildag.