Kans op zo goed als helder weer in Zwolle vanochtend

Hattemse jongeren Melany (15) en Sven (17) over incidenten: ‘Bullshit dat er altijd naar ons wordt gewezen’

Na het afbranden van de historische Verkentoren in Hattem werd hangjeugd door omwonenden direct als schuldige aangewezen. En dat gebeurt vaker als er overlast of vernielingen zijn. Onzin, zeggen Sven (17) en Melany (15), die vaak in het jongerencentrum te vinden zijn. ,,De oude generatie geeft vaak jongeren de schuld.’’