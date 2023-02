Kansend missend PEC Zwolle geeft zege in Maastricht volledig uit handen

PEC Zwolle is na de nederlaag tegen ADO Den Haag opnieuw tegen een nederlaag aangelopen. In Maastricht ging de ploeg met 3-2 onderuit, nadat het zelf volop kansen kreeg maar die niet scoorde.

Veel balbezit, veel schoten, de bovenliggende ploeg, maar toch zonder punten terug de bus in. Want hoewel PEC Zwolle in Maastricht overduidelijk de bovenliggende partij was, lukte het maar niet om die bevrijdende derde treffer te maken en vielen de doelpunten in de slotfase juist aan de andere kant.

De Zwollenaren namen zoals vooraf verwacht het initiatief, waar MVV hoopte op een counter. De ploeg van Dick Schreuder beloonde zichzelf daar al snel voor, want na een kwartier was de stand al 0-2. Eerst was Haris Medunjanin trefzeker met een schot van afstand, even later scoorde Younes Taha zijn tiende van het seizoen.

Bij PEC Zwolle was er een opvallende basisplaats voor Hicham Acheffay. De aanvaller sloot in de winterstop op amateurbasis aan bij de ploeg van Dick Schreuder, nadat zijn contract bij De Graafschap werd ontbonden. In eerste instantie zou hij vooral meetrainen en eventueel aansluiten bij wedstrijden van onder 21, maar een maand na zijn komst kreeg hij zijn eerste basisplaats.

De aanvaller speelde op de linkerflank, waardoor Davy van den Berg weer plaats kon nemen op het middenveld. Aan de rechterkant moest Luis Görlich plaatsmaken voor Dean Huiberts, die af en toe van positie wisselde met Taha.

Na de 0-2 leek het een makkelijke avond te worden voor PEC, dat kans op kans kreeg. Toch kon Orhan Džepar na bijna een halfuur wat terug doen voor de Limburgers. Vlak voor rust werd het nog bijna gelijk, toen keeper Jasper Schendelaar in de fout ging, maar MVV strafte die fout niet af.

In de tweede helft had PEC Zwolle opnieuw het beste spel en genoeg kansen op de 1-3, 1-4 of misschien wel 1-5, maar het doelpunt viel niet. Ook MVV benutte een grote kans in eerste instantie niet, toen Jarne Steuckers oog in oog met Schendelaar naast schoot. Even later wist Koen Kostons wel raad met een kans voor open doel en zo werd het tien minuten voor tijd 2-2.

Daarna ging het nog bijna mis bij een vrije trap, maar was Zwolle aan de andere kant ook via invaller Tolis Vellios en Thomas van den Belt dichtbij de winnende treffer, maar scoren deden ze niet. MVV deed dat wel. In de slotminuten van de wedstrijd wist invaller Rayan El Azrak raak te schieten en zo verloor PEC Zwolle voor de tweede keer op rij.

MVV Maastricht - PEC Zwolle 3-2 (1-2). 13. Haris Medunjanin 0-1, 15. Younes Taha 0-2, 27. Orhan Džepar 1-2, 81. Koen Kostons 2-2, 90+4 Rayan El Azrak 3-2.

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, Beelen, Kersten; Huiberts (85. Kastaneer), Van den Belt, D. van den Berg (87. Van Hintum), Acheffay (68. Chirino); Taha (85. Vellios), Medunjanin (68. Thomas); Thy.

Iedere zondagavond het laatste voetbalnieuws als eerste in jouw mailbox? Meld je hieronder aan voor onze speciale voetbalnieuwsbrief:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Iedere zondagavond het laatste voetbalnieuws als eerste in jouw mailbox? Meld je hieronder aan voor onze speciale voetbalnieuwsbrief:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.