Karin en Erik wonen aan de Milligerplas in Zwolle: 'Net alsof je aan het strand woont'

indebuurtAan de rand van de jongste buurt in Stadshagen in Zwolle ligt het huis van Karin Metselaar (47), Erik van den Berg (49) en hun gezin. Als je op het dakterras staat, heb je uitzicht op de Milligerplas. “Het is net alsof je aan het strand woont.” Wij nemen een kijkje.

Karin en Erik hebben een samengesteld gezin met vier tieners. Hun wegen kruisten elkaar nadat ze elkaar voor lange tijd uit het oog waren verloren. “Erik en ik hadden ook verkering toen we achttien waren”, vertelt Karin.

Vijf slaapkamers

Toen het stel besloot om samen te wonen, begon de zoektocht naar een familiehuis. “We vonden het vooral erg belangrijk dat onze vier pubers een eigen plekje kregen. Een huis met vijf slaapkamer was dus de wens.”

De 'tv-hoek'.

Een strandhuis in Stadshagen

Zodoende schreef het gezin zich in voor meerdere nieuwbouwprojecten. De uiteindelijke keuze viel op de woning in Duinzicht: de gloednieuwe wijk aan de rand van Stadshagen. “Vanaf het dakterras hebben we uitzicht op de Milligerplas. Vooral in de zomer is dat erg gezellig. Net alsof je aan het strand woont!”

Van betonnen bunker naar familiehuis

In april 2022 kreeg het gezin de sleutel van de kavel, die kaal werd opgeleverd. “Het was een grijze, betonnen bunker”, omschrijft de oudste dochter Emma. “Er was helemaal niks, alles moest nog gebeuren.”

Dus stak het zeskoppige gezin de handen uit de mouwen en begon met klussen. Zo snel als de kavel uit de grond werd gestampt, zo snel knapte het gezin de binnenkant op. Na twee maanden betrokken ze de woning. “We deden bijna alles zelf. We hadden geen kluservaring, maar je wordt vanzelf handig”, vertelt Karin.

De woonkamer.

Duurzaam huis

De woning is gasloos en energiezuining gemaakt met zonnepanelen en een warmtepomp. “Het is een heel duurzaam huis. Dat we daar nu – met de huidige energieprijzen – zó veel profijt van hebben, hadden we nooit gedacht. We hebben een lage energierekening.”

Keuken met bar

Het eerste wat opvalt als je de woning inloopt, is de grote familiekeuken aan de voorkant van het huis. “We zitten bijna altijd aan de keukenbar om te ontbijten, borrelen, koken, eten, lezen, kletsen: noem maar op.”

De keuken.

Modern en antiek gemixt

De stijl van de inrichting kun je omschrijven als een mix van modern en antiek. Dat klinkt misschien als een contrast, maar volgens Karin is het een mengsel van hun verschillende voorkeuren. “Ik houd van een strakke inrichting en Erik is gek op antiek. Hij spaart bijvoorbeeld antieke klokken: één daarvan hangt in de keuken. Ook de kast in de woonkamer is antiek.”

Om wat meer kleur toe te voegen, koos Karin voor een olijfgroene muur en een goudkleurig behang in de woonkamer. “Als de zon daarop schijnt, glinsteren de goudsnippers in het behang.”

De slaapkamer.

Hottub in de tuin

Binnen is de familie uitgeklust, maar aan de tuin moet volgens Karin nog veel gebeuren. “Er staat al een hottub, maar die is nog niet in gebruik. We willen eerst een afrastering plaatsen om de tuin, anders kan de hele buurt meegenieten terwijl we zitten te bubbelen in de hottub”, zegt Karin lachend.

De hottub in de tuin.

