Kater Klaus springt in klusbus en lift onbedoeld naar de polder: Zwols gezin in mineur

Zusje zoekt mee

Volgens Annemiek moet het om Klaus gaan, want die is sindsdien niet weer opgedoken. ,,Waarschijnlijk is hij in zijn nieuwsgierigheid in dat busje gekropen en is hij zo meegelift naar de polder.’’ Het gezin schoot meteen in de actiestand en reisde af naar de Wendakker in Nagele, waar Klaus voor het laatst was gezien. Zelfs het van Klaus, Loki, ging mee, in de hoop dat broederlief op de geur zou afkomen.