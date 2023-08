Kermis Zwolle ondanks forse kritiek ‘gewoon’ weer in het park: ‘Vraag me af of het nog wat wordt’

Bij terugkeer in eredivisie is het gelijk duidelijk voor PEC Zwolle: dit is weer een niveau hoger

PEC Zwolle keerde zaterdagavond terug in de eredivisie met een nederlaag: 1-2 tegen Sparta. Slordig balverlies van de Zwollenaren was de oorzaak van de twee tegentreffers. Daarmee is gelijk het verschil met vorig jaar duidelijk: op het hoogste niveau wordt dit wel afgestraft.