Kerstversiering kopen in de Action moeilijk voor vluchteling in Zwolle: ‘Het doet te veel aan thuis denken’

Zwolse kunste­naars moeten meer invloed uitoefenen op Art Flow Zwolle (AFZ): ‘Tweejaar­lijks evenement’

Het belangrijkste podium voor Zwolse kunstenaars, dat zich bevond in het voormalig HCO-gebouw, was ‘te kostbaar’ en te afgelegen. Ook was de voorbereidingstijd ‘te kort’. Dit zijn conclusies die de gemeente trekt in een evaluatierapport over Art Flow Zwolle (AFZ). Ondanks haar deelname kwam het evenement ‘los te staan van de Zwolse kunstenaarsgemeenschap’.

21 december