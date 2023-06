Keuzestress bij ’t Edelhert in Elspeet: nemen we dit of juist dat?

Over de TongBij de Veluwe denk je onwillekeurig aan vakantie. In Elspeet speelt restaurant ’t Edelhert daar gastronomisch gezien feilloos op in. Wat kun je hier eigenlijk niet eten? Er is voor elk wat wils en dan is er ook nog de verleidelijke seizoenskaart.