Kieskompas: van alle Nederlanders hebben Gelderlanders het minste vertrouwen in de overheid

Zestig procent van de Gelderlanders heeft weinig tot zeer weinig vertrouwen in de landelijke overheid. In Overijssel is dat 56 procent en in Flevoland 45 procent.

Dat blijkt uit onderzoek dat Kieskompas deed onder stemgerechtigde inwoners van de provincies in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart. Gelderland is landelijk de koploper. Daar heeft driekwart van de inwoners geen vertrouwen in de overheid. In de provincie Utrecht is het wantrouwen het kleinst met 35 procent.

De respondenten werd ook gevraagd naar het meest dominante gevoel over de politiek. Landelijk antwoordt 35 procent daarbij ‘wantrouwen’, meldt de NOS. In de provincies buiten de Randstad blijkt het wantrouwen het grootst te zijn.

,,Dat mensen in de Randstad meer vertrouwen hebben in de politiek, komt doordat daar meer mensen met een hoog inkomen en een hoge opleiding wonen,’’ legt politiecoloog André Krouwel uit. ,,De mensen zijn daar over het algemeen meer links, liberaal en progressief. Bovendien wonen mensen in de Randstad het dichtst bij de macht. Over het algemeen geldt: hoe verder je van de macht af zit, hoe meer mensen het gevoel hebben dat ze in de steek worden gelaten.’’

In Zeeland noemden de meeste mensen (51 procent) ‘wantrouwen’, gevolgd door Limburg (45 procent). Het door het aardbevingendossier geplaagde Groningen scoort opmerkelijk genoeg relatief laag (36 procent) in vergelijking met de andere plattelandsprovincies.

Krouwel kan ook dat wel verklaren: ,,Groningen heeft een lange traditie van links denken. Dat is nog een overblijfsel uit de de 19de eeuw, de tijd van de ‘herenboeren’. Door die geschiedenis van vakbonden en communisme voelen mensen zich sterk staan tegenover de overheid, en zijn ze minder snel wantrouwig. Dat verandert wel langzaam, maar het is nog altijd aanwezig, 150 jaar later.’’

Verbonden

De onderzoekers vroegen ook of mensen zich verbonden voelen met de mensen in hun eigen provincie. Ook hier viel het verschil tussen provincie en Randstad op. In Overijssel voelen mensen zich iets meer verbonden dan in Gelderland en Flevoland, maar de provincies scoren alle drie onder het gemiddelde.

De verschillen zitten volgens Krouwel meer tussen stad en platteland dan tussen de provincies zelf. ,,Als je naar Zwolle, Deventer of Lelystad kijkt, zijn de banden minder hecht dan op het platteland. Je hebt vaak een grotere band met een kleinere gemeenschap.’’

Verder blijkt uit de cijfers van het Kieskompas dat de thema’s wonen, natuur en klimaat en armoedebestrijding het belangrijkst worden gevonden, als we alle provincies bij elkaar gooien. Daarbij valt het op dat Nederlanders erg verdeeld zijn, bijvoorbeeld als het gaat om waar woningen gebouwd moeten worden of of en hoe de stikstofuitstoot teruggedrongen zou moeten worden.

Dat heeft volgens Krouwel vooral te maken met de politieke oriëntatie van de kiezer. ,,De één wil de hoogte in bouwen, de ander wil juist bouwen in het groen. Ook je leefstijl en je omgeving zijn belangrijk: als je in een omgeving met veel boeren woont, kijk je al snel anders aan tegen de stikstofproblematiek dan wanneer je in een stad woont.’’

Digitale stemhulpen

Het Kieskompas ondervroeg bijna 4900 stemgerechtigden in heel Nederland naar hun gevoel en mening over de provincie. De peiling vond plaats in de laatste week van januari, in opdracht van de provinciale lokale omroepen.

Het Kieskompas is dit jaar voor het eerst in alle provincies beschikbaar. De digitale stemhulp is samengesteld door een wetenschappelijk team in samenwerking met de regionale publieke omroepen, die het project ook financieren.

In Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg is ook de Stemwijzer beschikbaar, een andere grote digitale stemhulp. De stemhulpen kwamen eerder deze week online en zijn tot op de verkiezingsdag te .

