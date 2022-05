Kijk of jij al een ‘waterbaas’ bent met de Waterbazencheck van de waterschappen

De vragen uit de Waterbazencheck gaan bijvoorbeeld over microplastics in shampoo, vet uit je koekenpan of wat er in je tuin of op je balkon groeit. Bij de uitslag krijgen deelnemers tips over waterbewuste keuzes en kunnen ze meer te weten komen over wat de waterschappen doen. Ook zijn er prijzen te winnen waarmee je een nóg grotere Waterbaas kunt worden. Het invullen van de Waterbazencheck kan in 2 minuten via de website.