Klimaatsubsidie gaat in Overijssel op aan geveltuinen, groene daken, groene schoolpleinen en regentonnen

Het Overijsselse budget van 197.000 euro voor het stimuleren van acties om eigen huis, tuin en leefomgeving ‘klimaat-proof’ in te richten is na vier maanden al op. Veel initiatieven in het Overijsselse deel van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) kunnen hierdoor worden uitgevoerd, laat het waterschap weten.

,,Fijn om te zien dat onze klimaatsubsidie zo gewild is”, zegt Hans Wijnen, bestuurslid van het waterschap. Het budget van 197.000 euro was inclusief een bijdrage van de provincie Overijssel. Voor Drenthe is nog een kleine 100.000 euro beschikbaar. ,,Dat het budget voor Overijssel zo snel op is, laat zien dat steeds meer inwoners actie ondernemen”, gaat Wijnen verder. ,,Het moest de afgelopen jaren even op gang komen, maar gaat nu als een razende.”

Water niet ‘kwijt’ raken

Groene daken, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de tuin en wijk: het zijn volgens WDO Delta allemaal voorbeelden van maatregelen die de woonomgeving bestendiger maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

,,Het regent tegenwoordig vaker en harder. Al dat water moet wel weg kunnen, het liefst de grond in, zodat we het niet ‘kwijt’ raken. Hoe meer reserves in de grond, hoe beter we voorbereid zijn op juist het tegenovergestelde: periodes van droogte.”

Bij hoge temperaturen kan de warmte niet weg. Door hierop te anticiperen in eigen tuin, straat of wijk worden twee vliegen in één klap geslagen: minder risico op wateroverlast bij veel neerslag en natuurlijke verkoeling bij hoge temperaturen.

,,Daarnaast kan ook de riolering worden ontlast door er voor te zorgen dat er minder regenwater het riool inloopt. Bijvoorbeeld door meer groen en minder tegels te gebruiken in je tuin of door je regenpijp af te koppelen van het riool. Gewoon de zaag erin. Zo simpel kan het zijn.”

Vooral groene daken en schoolpleinen

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het project aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient het plaats te vinden binnen het werkgebied van WDODelta én in bebouwd gebied (dorpskern, stad). Tevens moet het een blijvende verbetering opleveren om wateroverlast of juist droogte of hitte tegen te gaan én is het de bedoeling dat de klimaatacties in een groter verband worden opgepakt.

Verschillende initiatieven in Overijssel ontvingen een bijdrage. ,,De grootste aanvraag kwam uit Zwolle, waar een collectief van 32 huishouden in totaal 623 vierkante meter groen dak liet installeren. De overige waren voor vijf groene schoolpleinen, 287 huishoudens verenigd in 22 collectieve aanvragen, waaronder één van 445 m2 van een speeltuingebouw, en een gezamenlijke aanvraag van zeventien huishoudens waarvoor subsidie is verleend voor regentonnen en ondergrondse wateropslag.”