Klokkenluiders omgevingsdienst richten pijlen nu op elf gemeenten en provincie

Zwols Vrouwen­huis heeft zijn bestaan te danken aan oude bierbrouwe­rij: ‘Bier was vroeger erg belangrijk’

Na een langdurige restauratie is het Vrouwenhuis al sinds eind oktober weer open. Hiervoor is een boekje over de geschiedenis van bier in Zwolle gepresenteerd. En laat dit onderwerp nou ook veel te maken hebben met het Vrouwenhuis. ,,Het Vrouwenhuis is gebouwd op bier.”

18 november