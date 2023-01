Knallen bij forse brand in Laag Zuthem: ‘Ik wilde net zeggen, hou eens op met dat vuurwerk’

Vecht en Regge bij Dalfsen en Ommen lopen buiten hun oevers en dat is goed voor de boeren: ‘Grond straks minder droog’

Bij hoogwater als nu in de Vecht en Regge gaan de harten van waterschapmensen doorgaans sneller kloppen. Stuwen worden in de gaten gehouden, gemalen staan paraat. Met de hoogste waterstand in zicht krijgen de rivieren echter vrij spel en mogen ze de uiterwaarden overspoelen. ,,Daarmee helpen we het in de zomer zakkende grondwaterpeil nu alvast een handje.”

16 januari