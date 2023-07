Komt er een grote concertzaal voor 7000 bezoekers in Zwolle? ‘Financiers willen wel, nu de gemeente nog’

indebuurt.nl De foodtruck bij 't Kerkbrugje 'groeit uit z'n jasje', dus openen Julian en Christien een winkel

Misschien fiets je er weleens voorbij of scoor je er een broodje. Bij ’t Kerkbrugje in hartje Zwolle vind je een paar dagen per week Food Beverage Truck, een foodtruck met Italiaanse broodjes. Maar de wagen op wielen van Julian en Christien Polstra wordt te klein. Tijd voor een nieuw avontuur: een delicatessenwinkel.