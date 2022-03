Koning in Zwolle aangekomen om te praten over buurtbemiddeling

Groot succes

Met een subsidie van de gemeente en het toenmalige ministerie van Justitie startte Travers in 1996 als eerste gemeente met buurtbemiddeling. Het concept is afkomstig uit San Francisco, waar zogenoemde ‘community boards’ conflicten - zoals ruzie over geluidsoverlast of erfscheidingen - aanpakken zonder tussenkomst van instanties. In Nederland is het ook een groot succes: in bijna driehonderd gemeenten in Nederland is buurtbemiddeling inmiddels beschikbaar.