Koning in Zwolle om te praten over oplossen burenruzies

VIDEOHoog bezoek in Zwolle. Koning Willem-Alexander is woensdagmorgen bij het jongerencentrum van Zwolle-Zuid aangekomen om te spreken over buurtbemiddeling. Zwolle begon 25 jaar terug als eerste gemeente in het land met het oplossen van conflicten met buren door getrainde vrijwilligers en daar wil de koning vanochtend alles over weten.

De koning is omstreeks 10.50 uur - tien minuten eerder dan gepland - voor jongerencentrum ReZet ontvangen door Zwolle-burgemeester Peter Snijders en gastheer Wim Bosch, voorzitter van de raad van bestuur van welzijnsorganisatie Travers. De mannen gaven elkaar bij de ingang een stevige handdruk. Na ruim een uur is de koning in zijn auto - met de welbekende nummerplaat AA-86 - weer vertrokken.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander komt in Zwolle aan bij jongerencentrum ReZet en schudt de hand van burgemeester Peter Snijders. © Frans Paalman

Groot succes

Met een subsidie van de gemeente en het toenmalige ministerie van Justitie startte Travers in 1996 in Zwolle als eerste met buurtbemiddeling. Het concept is afkomstig uit San Francisco, waar zogenoemde ‘community boards’ conflicten - zoals ruzie over geluidsoverlast of erfscheidingen - aanpakken zonder tussenkomst van instanties. In Nederland is het ook een groot succes: in bijna driehonderd gemeenten in Nederland is buurtbemiddeling inmiddels beschikbaar.

In Zwolle is de koning in het jongerencentrum eerst in gesprek gegaan over de geschiedenis van buurtbemiddeling in Zwolle en Nederland, waarna hem door onder meer enkele vrijwillige buurtbemiddelaars is uitgelegd hoe buurtbemiddeling in de praktijk verloopt. De koning toonde zich geïnteresseerd en had vragen. Tot slot vertelden enkele buren over wat buurtbemiddeling voor hen heeft betekend. Casussen over onder meer mensen die last hadden van elkaars kinderen en elkaars geluid en barbecue zijn besproken.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander gaat in jongerencentrum ReZet met betrokkenen in gesprek over 25 jaar buurtbemiddeling. © Frans Paalman