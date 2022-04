Kosten veel hoger dan gedacht: Zwolle trekt stekker uit verwarmde brug. ‘Vonden het allemaal al een beetje overdreven’

Zwolse brug volgende winter sneeuwvrij door verwarming

De Hoevenbrug bij Zwolle is vanaf volgende winter sneeuw- en ijsvrij. Het wegdek van de brug achter bedrijventerrein Marslanden wordt verwarmd. Het gaat om een proefopstelling. Wegdekverwarming komt in de openbare ruimte nog weinig voor. Het is te vergelijken met vloerverwarming, maar dan bestand tegen de elementen.

9 november