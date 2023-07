Krijgt Zwolle een splinternieuwe concertzaal voor 7000 bezoekers? 'We hebben een fantastisch plan’

Uitbaters dorpscafé Hoonhorst stappen al snel op: 'Ze kunnen hier best hard zijn’

Bas en Mariska Ruiter stoppen na iets meer dan een half jaar met het grand café Thuis bij Kappers in Hoonhorst. In een brief hebben de uitbaters aan de dorpscoöperatie - de eigenaar van het pand - laten weten ‘een drastisch besluit te hebben genomen’.