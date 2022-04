Kritiek uit Overijssel op nieuwe stikstofminister: ‘Ze benoemt veel zaken, maar werkt ze niet uit’

update Politie Zwolle vindt na telefoni­sche tip dode vrouw (59) in Biesbosch­flat

De politie heeft gisteravond na een telefonische tip een overleden vrouw (59) aangetroffen in een flatwoning aan de Biesbosch in Zwolle. Over de omstandigheden waaronder de vrouw is aangetroffen, doet de politie geen mededelingen.

13 april