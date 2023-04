Kunstenaar Raoul (32) uit Zwolle plotseling overleden: Koorbazen eren hem in voorstelling

Soap rond leerlingen­ver­voer in Zwolle krijgt wending: aantal klachten ruim gehalveerd

Minder kinderen in het speciaal onderwijs in Zwolle zijn de afgelopen weken te laat op school gekomen. De gemeente heeft vervoerder Munckhof onlangs een laatste kans gegeven en daarna is het aantal klachten flink afgenomen. ,,We blijven de situatie goed in de gaten houden.”