Kylian (17) en andere bikelife-tieners zoeken droge plek in Zwolle waar ze op hun achterwiel kunnen oefenen

‘Leider’ van groep jongeren die straatroof in Zwols park pleegt moet (weer) de cel in

Vijf jongeren, van wie een enkeling niet ouder is dan 15 jaar, beroofden in het Zwolse park Eekhout drie jongens. De leider van de groep straatrovers is dinsdag veroordeeld tot acht maanden celstraf.

11 oktober