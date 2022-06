Lading ‘kleding’ bleek flinke voorraad zwaar illegaal vuurwerk; cel dreigt voor Zwols echtpaar

Nu dreigt gevangenisstraf voor beiden, want de officier van justitie vond hun verhaal volstrekt onaannemelijk. Hij eiste donderdag voor de rechtbank in Zwolle twintig maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Zowel voor de vrouw (de 52-jarige W.G.), als de man, de drie jaar oudere J.W. De strafeis is behalve voor het importeren en het bezit van het vuurwerk in de auto, ook voor de twee kerstdozen met 300 cobra’s, die bij hen thuis in Zwolle stonden. Allemaal krachtig vuurwerk, met een hoge lading ontplofbaar kruit.