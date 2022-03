Lamborghini van half miljoen in puin na ongeluk op A28 bij Rouveen: snelweg afgesloten

Hoe lokale partijen het land veroveren, maar Swollwacht in Zwolle fors verliest: ‘We hoorden steeds dat we plucheplak­kers zijn’

De lokale partijen in het land winnen fors bij de verkiezingen, maar in Zwolle is alles anders. Met de halvering van het aantal zetels (van zes naar drie) is Swollwacht de grote verliezer. Lijsttrekker Silvia Bruggenkamp legt de vinger op de zere plek. ,,Onze kiezers hadden geen ervaring met het sluiten van compromissen.”

19 maart