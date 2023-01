Landgoed in Laag Zuthem bouwt (eindelijk) nieuwe huizen: ‘Eerder plan onhaalbaar door geluidsoverlast’

Joodse onderdui­ker Hijman Gans (92) overleden: eeuwig dankbaar voor Dalmshol­ter hulp

Hijman Gans, de hoofdpersoon in het boek ‘Hijman waar ben je!’ dat zich voor een belangrijk deel in de regio Dalfsen afspeelt, is overleden. Zondag is hij onder grote belangstelling ter aarde besteld op de Joodse begraafplaats in Maastricht, de stad waar hij na de bevrijding woonde en werkte. De 92 jaar geleden in Amsterdam geboren Gans wist als Joodse jongen tijdens de oorlog meerdere keren op miraculeuze wijze aan de Nazi's te ontkomen.

