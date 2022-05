Landstede Hammers ‘gewoon’ weer naar de halve finale van de play-offs, ook nu er maar zeven spelers over zijn

Het Tussenland is een nieuw festival in Zwolle (en toch ook weer niet)

Nieuwe naam. Nieuwe plek. Zelfde weekend. Zelfde stijl. ,,Iets heel anders doen zou stom zijn, want het is een succesvol concept’’, zegt organisator Rob Bults van Festival Het Tussenland, de nieuwe naam van festival Zwolle Unlimited. De verhalenvertellers en muziekartiesten treden over een maand op in het Ter Pelkwijkpark.

29 april