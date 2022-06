Landstede Hammers sluit met Coen Stolk een oude bekende weer in de armen

Stolk (24) heeft vijf duels in het shirt van Hammers achter zijn naam staan, in het seizoen 2014-2015. Bij Feyenoord Basketball groeide hij daarna uit tot een solide eredivisiespeler, die ieder jaar groeide. In het laatste seizoen was Stolk goed voor 10.6 punten per wedstrijd, bijna 4 rebounds en 1.5 assist.