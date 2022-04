Landstede Hammers zwaait aanvoerder Nigel van Oostrum na zes jaar uit: ‘Het was een onvergetelijke periode’

Van Oostrum (31) was jarenlang de leider van Landstede Hammers, getooid met een onzichtbare aanvoerdersband. De regisseur, die in 2016 van Aris naar Zwolle kwam, verdiende met Landstede Hammers de eerste prijs in de clubhistorie (Supercup 2017) en vervolgens ook de eerste landstitel in de clubhistorie (2019).

De aanvoerder miste een groot gedeelte van dit seizoen. Van Oostrum moest onder het mes na de ontdekking van een goedaardige hersentumor. ,,Het herstel gaat buitengewoon goed, maar het is onmogelijk om dit seizoen nog binnen de lijnen terug te keren. Ik kijk met een enorm trots gevoel terug op mijn tijd in Zwolle, de club voelt echt als mijn familie. We hebben geschiedenis geschreven. Het was een onvergetelijke periode, waar ik iedereen voor wil bedanken.”

De Zwolse club wil in stijl afscheid nemen van Van Oostrum rond de laatste thuiswedstrijd van de BNXT League tegen Leuven Bears, op vrijdag 29 april. ,,Nigel is van grote waarde geweest voor onze club. Op de vloer heeft hij ons als basketballer veel gebracht, terwijl hij ook als persoon perfect binnen Landstede Hammers past. Het is jammer dat hij op deze manier afscheid moet nemen, maar hij zal voor altijd een Hammer blijven. Dat staat vast”, stelt algemeen manager Aleksandar Todorov.