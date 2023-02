Leerlingen moeten lang wachten op eigen bus van Landstede in Zwolle: ‘We gaan terug naar huis’

Vliegende start Beatrice von Bormann bij De Fundatie:‘Beslist geen gespreid bedje’

Beatrice van Bormann (54) geeft sinds begin dit jaar leiding aan museum De Fundatie. Ze stuit op de erfenis van Ralph Keuning, die vol overgave de musea in in Zwolle én Wijhe/Heino naar de nationale top stuwde, maar die vorig jaar na dodelijke kritiek op zijn leiderschap het veld moest ruimen. Een flinke uitdaging, stelt Von Bormann: ,,Er valt veel te verbeteren. Dat is fijn, want je ziet ook snel resultaat.”

5 februari