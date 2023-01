Leerlingen scheiden keurig afval, maar Landstede gooit daarna alles op één hoop: ‘Dit willen we niet’

Een beter milieu begint bij jezelf. Met dat idee worden leerlingen op de Landstede-scholen gestimuleerd om hun afval gescheiden in te zamelen. Plastic kan een tweede leven krijgen en door ook gft-afval te scheiden van restafval kan dat gebruikt worden om er bijvoorbeeld biogas van te maken, in plaats van dat het verbrand wordt.

Landstede vindt dat ook belangrijk, stelt ze, en daarom heeft de onderwijsorganisatie een zogenoemde duurzaamheidsambitie. Maar het afval dat in de scholen gescheiden wordt van het restafval, blijkt aan de achterkant in dezelfde container te verdwijnen. Landstede Groep zit daar zelf ook mee in de maag: ,,De huidige situatie is niet zoals we die zelf willen’’, zegt woordvoerder Arnoud Gort.