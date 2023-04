Leerlingen Zwolse hogeschool laten tips inclusieve taal links liggen: ‘Jongens en meisjes zit er ingebakken’

Met pollHet LAKS presenteerde gisteren een lijst met tips voor meer inclusieve taal in het onderwijs. Hoe denken ze daarover bij de opleiding voor docenten, wat vinden de studenten (en hun leraren) aan de hogeschool KPZ in Zwolle? ,,Het is belangrijker om kinderen weerbaarder te maken.’’