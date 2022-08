Leesclub moderne literatuur start op in Zwolle

Chris (22) gaat soms drie keer per dag naar de supermarkt: ‘Ik zou een hoop kunnen besparen’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Chris Jongejan (22) uit Zwolle realiseert zich steeds vaker dat er nog veel winst te behalen valt. ,,Soms ga ik wel drie keer per dag naar de supermarkt.”

19 augustus