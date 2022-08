Legioen vrijwilligers rent en vliegt voor introductie Zwolse studenten: ‘Iedereen op tijd op juiste plek’

Onderwijs stopt met stagiairs bij lokale omroep Zwolle: al jaren meldingen over onveilige werksitua­tie

De Zwolse mbo-scholen Landstede, Deltion College en Cibap laten voorlopig geen stagiairs meer toe bij RTV Focus, de lokale omroep die subsidie krijgt van Zwolle. In een brief klagen oud-stagairs over een onveilige werksituatie op de redactie, waarbij geschreeuw en ander grensoverschrijdend gedrag aan de orde van de dag is. Sinds 2018 blijken er klachten te zijn geweest.

12 augustus