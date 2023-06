Lekker in de zon! 5 x Zwolse plekken met een gloednieuw terras

UPDATE Werkzaamhe­den A6 hinderen verkeer bij Kampen: files N50 bijna opgelost, weg was kort dicht voor reanimatie

Dat het verkeer op de A6 tussen Emmeloord en Lelystad dit weekend behoorlijk last heeft van de wegwerkzaamheden op de Ketelbrug is zachtjes uitgedrukt. Eerder vandaag stonden op de N50 kilometers lange files. Die zijn inmiddels bijna opgelost, de vertraging is nog enkele minuten.