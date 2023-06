Lekker weer in Zwolle vandaag

Jannes (72) getergd door illegale afvaldump op parkeer­plaats aan N348: ‘Giftige cocktail’

Met verbijstering kijkt Jannes Kuik naar de berg aan rommel op de parkeerplaats aan de N348. In de bossen aan de provinciale weg tussen Ommen en Lemelerveld is de illegale afvaldump van vuilniszakken en soms zelfs complete huisraad schering en inslag. ,,Het is vreselijk. Hoogste tijd dat de overheid ingrijpt.’’