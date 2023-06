Handig: zo check je hoe je Zwolse huis en straat er vroeger uitzagen

Zorgen en verdeeld­heid over opvang van minderjari­ge asielzoe­kers in hotel in Zwolle: ‘Blijft een beetje vaag’

Waarom hier? En waarom zoveel? Is het Mercure Hotel in Zwolle verkocht? De komst van zestig alleenstaande minderjarige vreemdelingen roept een hoop vragen op in het buurtje Spoolde. Massaal komen bewoners naar een inloopavond, waar behalve zorgen en kritiek ook applaus klinkt voor de opvang.