Lezers delen lief en leed over vernielde gedenkplaats in Dronten: ‘ Het voelt alsof iemand willens en wetens de naam van mijn moeder kapot heeft geslagen’

‘Ik walg van mezelf’: Wouter Z. (22) uit Zwolle zou zes meisjes hebben verkracht

Zeven jonge meiden. De jongste net 14, de oudste 16. Allemaal kwamen ze in aanraking met Wouter Z. (22) uit Zwolle. Zes meisjes zou hij hebben verkracht, in sommige gevallen samen met anderen. Een zevende zou hij hebben betast. Z. pleit niks strafbaars te hebben gedaan. De officier ziet dit héél anders. Vier vragen (en antwoorden) over de zitting van vandaag. ,,Hij is totaal over de grenzen van slachtoffers heengewalst.”