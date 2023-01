Lezers over plannen voor ringweg Zwolle: ‘Ik voorzie alleen maar veel meer files’

Zo vrezen sommige lezers voor de bereikbaarheid van het ziekenhuis en hoge kosten - ook omdat de Ceintuurbaan niet zo lang geleden al flink aangepakt is. Veel aandacht is er voor de regiofunctie van Zwolle. En: er is ook een lezer die het idee verfrissend vindt.

Zwolle en de regio

R. Kempenaar: Ik ben wel benieuwd naar de rest van dit plan, aangezien de gemeente dat later pas deelt. Op zich kan dit plan werken, als je inderdaad de N35 verlegt en tussen Wijthmen en Zwolle of laat afbuigen richting Hessenpoort. Alleen verkeer dat echt in Zwolle moet zijn, door laten rijden. Maar dan krijg je weer dat de weg door Herfte en Natura 2000-gebied loopt. Maar met minder rijstroken? Lijkt me dat dat juist averechts werkt. Overigens kunnen ambulances natuurlijk altijd over de voorgestelde busbaan.