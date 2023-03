Lezers over triomf BBB: ‘Ik vind ze sympathiek, maar dat wil niet zeggen dat regeren en besturen wel goed zit’

Strijd om ledreclame bij PEC Zwolle voor de rechter: ‘Voelden ons onder druk gezet’

Wel of geen akkoord? Dat was de vraag donderdagochtend in de rechtbank in Zwolle, nadat het bedrijf dat de led-reclame rond het veld verzorgt PEC Zwolle voor de rechter daagde. Sports Exposure verzorgt al jaren de reclame op de ‘boarding’, maar PEC wilde daar onderuit en aaste op een betere deal. Die lijkt er nu te komen.