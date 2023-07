Libert ontvangt eerste Rolf Olland Cultuurprijs, aanmoedigingsprijs gaat naar Schakelaar en Scheffer

Inspraak? Inwoners Zwolle met kluitje in riet, zegt dit platform: ‘Volstrekt ondoorzich­tig wat er gebeurt’

,,Zwolle heeft de mond vol over participatie, maar echt iets doen is een stap te ver.’’ Stevige kritiek op de politiek en het bestuur van de gemeente Zwolle, afkomstig van het Platform Zwolse Wijken. Woordvoerder Wim Hovestad wil met een brief op hoge poten een helder signaal afgeven: ,,Geen speldenprik, maar een veeg uit de pan.’’