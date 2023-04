LIVE | Donder en bliksem: wedstrijd tussen Almere City en PEC Zwolle stilgelegd

Oud-medewerker van Grillroom Pinguin begint elders in de stad Panda: nu is er ruzie

Een conflict tussen twee grillrooms met dierennamen is in Zwolle hoog opgelopen. Een medewerker van ‘Pinguin’ begint in 2017 zijn eigen grillroom ‘Panda’ en neemt bezorgdiensten van zijn in Zwolle bekende oud-werkgever over. Jaren later zegt hij dat de afspraken niet zijn nagekomen. ,,We hebben deze vastgelegd op een A4’tje.”