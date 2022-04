LIVE | DVS’33 zet zichzelf voor schut, SC Genemuiden doet uitstekende zaken en VVOG geeft voorsprong uit handen

Zwolse schoenen­zaak viert na twee jaar pas de opening

Ruim twee jaar nadat ze de sleutels kregen, hebben de eigenaren van SchoenenZaken hun winkel in de Zwolse Luttekestraat alsnog officieel geopend. Vooral het feit dat ze er nog zijn, mag worden gevierd. De verbouwing van het pand viel samen met de intrede van corona in Nederland. ,,Maar we zijn nooit in paniek geraakt.”

11 april