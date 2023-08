LIVE eredivisie | Sam Kersten krijgt Zwolle stil met eigen goal, Sparta verdiend op voorsprong

Vertrek Kleertjes.com uit Achterhoek nadert: personeel zegt 'ja’ tegen vertrekver­goe­ding

Een overweldigende meerderheid van het personeel van Kleertjes.com in ’s-Heerenberg is akkoord met het sociaal plan dat voor hen is gemaakt, vanwege de voorgenomen verhuizing naar Zwolle. Moederbedrijf Wehkamp wil daar de productie centraliseren, omdat dat goedkoper is.