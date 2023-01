LIVE | PEC Zwolle begint met Ryan Thomas in basis tegen Feyenoord

PEC Zwolle houdt tegen Feyenoord geen rekening met de topper tegen Heracles

PEC Zwolle speelt vanavond (aftrap 21.00 uur) de bekerwedstrijd bij Feyenoord in de Kuip. Voor trainer Dick Schreuder is de wedstrijd van belang, hoewel zondag de competitietopper tegen Heracles Almelo wacht. ,,We gaan er tegen Feyenoord alles aan doen om te winnen.”

10:06