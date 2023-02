LIVE | PEC Zwolle wil zich met basisdebutant herstellen in Maastricht

Ryan Thomas keert waarschijn­lijk terug in wedstrijd­se­lec­tie PEC Zwolle tegen MVV Maastricht

PEC Zwolle wil zich maandagavond (20.00 uur) in Maastricht tegen MVV herpakken van de nederlaag tegen ADO Den Haag. Dat kan de ploeg waarschijnlijk doen mét Ryan Thomas in de wedstrijdselectie. Hij was de afgelopen weken afwezig vanwege een hamstringblessure.